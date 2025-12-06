Главная рэп-принцесса русской музыкальной сцены покоряет слушателей контрастными образами, искусно балансируя между сладкой наивностью и дерзким соблазном. Большой сольный концерт главной рэп-принцессы музыкальной сцены с презентацией нового альбома MAYDAY и всеми главными хитами. Новый звук, визуал, обновлённая программа – будет громко, красиво и без тормозов. Там должен быть каждый.