ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Мэйби Бэйби

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 1990₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Главная рэп-принцесса русской музыкальной сцены покоряет слушателей контрастными образами, искусно балансируя между сладкой наивностью и дерзким соблазном. Большой сольный концерт главной рэп-принцессы музыкальной сцены с презентацией нового альбома MAYDAY и всеми главными хитами. Новый звук, визуал, обновлённая программа – будет громко, красиво и без тормозов. Там должен быть каждый.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста