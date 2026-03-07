Большой сольный концерт Metox в Краснодаре: презентация нового альбома + все хиты артиста. Metox — уникальный хип-хоп исполнитель, известный своим мрачным стилем и совместными работами с Пашей Техником, Каспийский Груз, Loc-Dog и многими другими.