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Metox

Sgt. Pepper's Bar, ул. Чапаева, 94

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от 990₽ до 2490₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт Metox в Краснодаре: презентация нового альбома + все хиты артиста. Metox — уникальный хип-хоп исполнитель, известный своим мрачным стилем и совместными работами с Пашей Техником, Каспийский Груз, Loc-Dog и многими другими.

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