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Metallica tribute by Metal Maniacs

The Rock Bar small stage, ул. Красная, 76А

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от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Чумовой московский трибьют, исполняющий хиты Metallica. Ребята ставят своей целью максимально качественное и достоверное воспроизведение музыки Metallica, и особенно воссоздания атмосферы ранних лет существования. Кроме тщательного и профессионального подхода к звучанию, коллектив также старается не забывать об элементах внешнего сходства и деталях визуального шоу. Максимальная концентрация на музыке и образе Metallica отражается в слогане: Only Metallica. Nothing Else. Это принципиальный момент, поскольку коллектив не исполняет никакого другого музыкального материала, только Metallica, что отличает его как трибьют-группу от исполняющих все подряд кавер-бэндов. Такой подход позволяет достичь совершенно другого эффекта выступления — зрители не просто слышат хиты в живом исполнении, но происходит погружение в атмосферу творчества Metallica. За несколько лет работы в арсенале группы накопился максимально широкий репертуар, от ранних песен 80-х, до песен с последних альбомов.

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