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Медея

Центр психологии и искусства Люди-Игры, Краснодар, ул. Красноармейская, 45

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Выпускной спектакль дневной базовой группы ACT.LAB 20. Медея – это вечный конфликт, неутолимая жажда власти и неугасающий пожар в душе. Это отчаянная попытка вырваться из темницы собственного мира, сплетенного из боли и воспоминаний. Но Медея – это прежде всего выбор. Выбор, определяющий путь человека. Имена стираются из памяти, лица теряются в толпе, но сущность человеческая остается неизменной, обреченной вечно искать ответы в лабиринте своих страстей. Её любовь – крик в безмолвной пустыне. Чувства – лишь отблески вечной тоски.

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