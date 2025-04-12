Выпускной спектакль дневной базовой группы ACT.LAB 20. Медея – это вечный конфликт, неутолимая жажда власти и неугасающий пожар в душе. Это отчаянная попытка вырваться из темницы собственного мира, сплетенного из боли и воспоминаний. Но Медея – это прежде всего выбор. Выбор, определяющий путь человека. Имена стираются из памяти, лица теряются в толпе, но сущность человеческая остается неизменной, обреченной вечно искать ответы в лабиринте своих страстей. Её любовь – крик в безмолвной пустыне. Чувства – лишь отблески вечной тоски.