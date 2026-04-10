Музыка и танцы, которые навсегда изменили поп-культуру Этот шоу-концерт — посвящение великому таланту артиста, его бесконечной энергии и уникальному сценическому мастерству. Знаменитые хиты прозвучат в мощном исполнении Ariom оркестра, профессиональных танцоров и вокалиста с уникальным видеорядом, передавая ту самую магию, которую чувствовали миллионы зрителей по всему миру. Особое внимание уделено номерам с участием солиста шоу — «Gago Jackson» — финалиста проекта «Минута славы», чей артистизм позволит полностью погрузиться в культовые образы Майкла Джексона. В программе — все культовые хиты, которые знают и любят миллионы: Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, Black or White и многие другие. Каждая песня превращается в мини-шоу с яркой световой драматургией, сценическими эффектами и энергией, которая буквально захватывает зал.