Музыка и танцы, которые навсегда изменили поп-культуру Посвящение великому таланту артиста, его бесконечной энергии и уникальному сценическому мастерству. Знаменитые хиты прозвучат в мощном исполнении Ariom оркестра, профессиональных танцоров и вокалиста с уникальным видеорядом, передавая ту самую магию, которую чувствовали миллионы зрителей по всему миру. В программе — все культовые хиты, которые знают и любят миллионы. Каждая песня превращается в мини-шоу с яркой световой драматургией, сценическими эффектами и энергией, которая буквально захватывает зал.