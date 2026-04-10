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Майкл Джексон: Легенда. Шоу с оркестром

Красная улица, 55

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Музыка и танцы, которые навсегда изменили поп-культуру Посвящение великому таланту артиста, его бесконечной энергии и уникальному сценическому мастерству. Знаменитые хиты прозвучат в мощном исполнении Ariom оркестра, профессиональных танцоров и вокалиста с уникальным видеорядом, передавая ту самую магию, которую чувствовали миллионы зрителей по всему миру. В программе — все культовые хиты, которые знают и любят миллионы. Каждая песня превращается в мини-шоу с яркой световой драматургией, сценическими эффектами и энергией, которая буквально захватывает зал.

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