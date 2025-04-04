ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Mausoleum

улица Мира, 28

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мировая истерия — реалии сегодняшнего дня, действительность... Если ты мысленно захочешь, хоть на секунду окунуться в атмосферу той подвально-подъездной романтики спальных районов больших городов, пустых улиц с разбитыми фонарями, серыми массами с пустым взглядом, готовых тебя поглотить и сожрать за твой внешний вид - ирокез, длинные волосы или бритую голову — тебе сюда!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста