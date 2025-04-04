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Мировая истерия — реалии сегодняшнего дня, действительность... Если ты мысленно захочешь, хоть на секунду окунуться в атмосферу той подвально-подъездной романтики спальных районов больших городов, пустых улиц с разбитыми фонарями, серыми массами с пустым взглядом, готовых тебя поглотить и сожрать за твой внешний вид - ирокез, длинные волосы или бритую голову — тебе сюда!
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