Мировая истерия — реалии сегодняшнего дня, действительность... Если ты мысленно захочешь, хоть на секунду окунуться в атмосферу той подвально-подъездной романтики спальных районов больших городов, пустых улиц с разбитыми фонарями, серыми массами с пустым взглядом, готовых тебя поглотить и сожрать за твой внешний вид - ирокез, длинные волосы или бритую голову — тебе сюда!