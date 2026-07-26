Маргарита Родина увлеклась стендапом после 35 лет, но смогла доказать, что в зрелом возрасте можно шутить ничуть не хуже, чем в молодости. Она прославилась как талантливый комик и участница юмористического шоу «Женский стендап». Благодаря нетривиальному чувству юмора участница быстро набрала популярность среди телезрителей и любителей комедии.