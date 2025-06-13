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Мафия

Факультет, Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Эта игра уже стала тёплой традицией — каждый месяц ваши горящие от азарта глаза, смех, споры и искренний энтузиазм. Это больше, чем просто игра — это вечер с интригой, интуицией и лёгким напряжением в воздухе. А комплиментарный бокал игристого создает ещё большую атмосферу вечера! Кто ты на этот раз? Мирный житель? Доктор? Или тот, чьё имя не произносят вслух?

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