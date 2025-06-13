Эта игра уже стала тёплой традицией — каждый месяц ваши горящие от азарта глаза, смех, споры и искренний энтузиазм. Это больше, чем просто игра — это вечер с интригой, интуицией и лёгким напряжением в воздухе. А комплиментарный бокал игристого создает ещё большую атмосферу вечера! Кто ты на этот раз? Мирный житель? Доктор? Или тот, чьё имя не произносят вслух?