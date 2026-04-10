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Великие хиты и 3000 свечей

улица Разведчика Леонова, 1

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 30000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Мелодии, за которыми следуешь, как за путеводной звездой. Ритмы, под которые танцует душа. Лиричные мелодии Людовико Эйнауди золотым потоком вольются прямо в сердце вместе с сиянием 3000 свечей, а эпичные симфонические сочетания Ханса Циммера взорвут тишину волнами восторга, заставляя сердце биться чаще. Ритмы, аккорды и краски мировых хитов о любви пробудят бурю чистых эмоций и радости, что захочется разделить со всем миром. Это вечер, где достаточно просто отпустить себя в объятия музыки, улыбаться от переполняющего счастья и растворяться в магии живого звука.

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