Мелодии, за которыми следуешь, как за путеводной звездой. Ритмы, под которые танцует душа. Лиричные мелодии Людовико Эйнауди золотым потоком вольются прямо в сердце вместе с сиянием 3000 свечей, а эпичные симфонические сочетания Ханса Циммера взорвут тишину волнами восторга, заставляя сердце биться чаще. Ритмы, аккорды и краски мировых хитов о любви пробудят бурю чистых эмоций и радости, что захочется разделить со всем миром. Это вечер, где достаточно просто отпустить себя в объятия музыки, улыбаться от переполняющего счастья и растворяться в магии живого звука.