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Литразгон: Литература или терапия? Можно ли читать книги вместо похода к психологу?

Книжный «Чарли», улица Коммунаров, 58

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Новый способ просто и весело говорить о сложных литературных и культурных явлениях. Диалог психолога и филолога на провокационные темы — такой формат литературных разгонов. Обсудят: 1. Может ли хорошая книжка или целая подборка книг заменить поход к психологу? 2. Лечат ли книги душу? 3. Терапия — это для экстравертов, храни господь их души? 4. Или наоборот: текст текстом, а планомерный диалог с врачом никто не отменял? 5. Да и как одна и та же история могла бы вылечить вообще всех? Узнаешь, разберёшься, посмеёшься — и просто так, и над собой, и над нашей иногда сложной до трогательности жизни.

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