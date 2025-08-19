Новый способ просто и весело говорить о сложных литературных и культурных явлениях. Диалог психолога и филолога на провокационные темы — такой формат литературных разгонов. Обсудят: 1. Может ли хорошая книжка или целая подборка книг заменить поход к психологу? 2. Лечат ли книги душу? 3. Терапия — это для экстравертов, храни господь их души? 4. Или наоборот: текст текстом, а планомерный диалог с врачом никто не отменял? 5. Да и как одна и та же история могла бы вылечить вообще всех? Узнаешь, разберёшься, посмеёшься — и просто так, и над собой, и над нашей иногда сложной до трогательности жизни.