ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Linkin Park tribute

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Трибьют Linkin Park от Laav — команды, которая объехала всю страну и завоевала сердца слушателей своими живыми выступлениями. Искренний вокал и мощная инструментальная поддержка создают по-настоящему запоминающуюся атмосферу. Linkin Park — это сочетание всего, что мы любим в рок-музыке: выразительные гитарные рифы, эмоциональный вокал, энергичные ритмы и тексты, которые легко остаются в памяти. В программе — все знаковые хиты Linkin Park, которые подарят заряд энергии и эмоций.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста