Шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Трибьют Linkin Park от Laav — команды, которая объехала всю страну и завоевала сердца слушателей своими живыми выступлениями. Искренний вокал и мощная инструментальная поддержка создают по-настоящему запоминающуюся атмосферу. Linkin Park — это сочетание всего, что мы любим в рок-музыке: выразительные гитарные рифы, эмоциональный вокал, энергичные ритмы и тексты, которые легко остаются в памяти. В программе — все знаковые хиты Linkin Park, которые подарят заряд энергии и эмоций.