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Лейла и Алексей Апасов

Краснодарский театр драмы им. Горького
Красноармейская улица, 110

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

ЛЕЙЛА и Алексей Апасов создают современный Этно-Госпел - сочетание экспрессивной подачи, эмоциональной чувственности и глубоких текстов о Божественной Сути и Любви. Восточная этника и шаманская органика придают музыке глубину и помогают слушателю вернуться к своей природе. Их концерты - мощнейшие энергетически наполненные действа, где зрители начинают звучать вместе с артистом. Этно-Госпел - это музыка, наполненная духовными ценностями и смыслами, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ людей различных народностей и конфессий.

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