Лейла и Алексей Апасов
Красноармейская улица, 110
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
ЛЕЙЛА и Алексей Апасов создают современный Этно-Госпел - сочетание экспрессивной подачи, эмоциональной чувственности и глубоких текстов о Божественной Сути и Любви. Восточная этника и шаманская органика придают музыке глубину и помогают слушателю вернуться к своей природе. Их концерты - мощнейшие энергетически наполненные действа, где зрители начинают звучать вместе с артистом. Этно-Госпел - это музыка, наполненная духовными ценностями и смыслами, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ людей различных народностей и конфессий.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи