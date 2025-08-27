ЛЕЙЛА и Алексей Апасов создают современный Этно-Госпел - сочетание экспрессивной подачи, эмоциональной чувственности и глубоких текстов о Божественной Сути и Любви. Восточная этника и шаманская органика придают музыке глубину и помогают слушателю вернуться к своей природе. Их концерты - мощнейшие энергетически наполненные действа, где зрители начинают звучать вместе с артистом. Этно-Госпел - это музыка, наполненная духовными ценностями и смыслами, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ людей различных народностей и конфессий.