На эту камерную сцену прибудет «Купе №3» поезда Гомель-Санкт-Петербург. В эти два дня у тебя есть уникальная возможность понаблюдать за людьми, которые случайно (или не случайно) купили билет именно в этот вагон. Чему научит их эта поездка? Как изменит их жизни? Останутся ли эти случайные знакомства мимолётными или перерастут в крепкую дружбу на долгие годы? А может быть кому-то из них суждено найти в поезде любовь?