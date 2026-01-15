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  1. Краснодар
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Купе №3

Арт-пространство «Свои»
Зиповская улица, 5литХ

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

На эту камерную сцену прибудет «Купе №3» поезда Гомель-Санкт-Петербург. В эти два дня у тебя есть уникальная возможность понаблюдать за людьми, которые случайно (или не случайно) купили билет именно в этот вагон. Чему научит их эта поездка? Как изменит их жизни? Останутся ли эти случайные знакомства мимолётными или перерастут в крепкую дружбу на долгие годы? А может быть кому-то из них суждено найти в поезде любовь?

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