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Купе #3

Арт-пространство «Свои»
Зиповская улица, 5литХ

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Это спектакль-путешествие, в котором ты услышишь истории случайных (или нет?) попутчиков, раскроешь их тайны и слабости, а главное - узнаешь себя чуть лучше! В основе спектакля пьеса современного драматурга У. Михальцовой. Режиссёр Е.Фоменко. В ролях артисты Народного театра «Персонажи»: В.Мальчевская, К.Цыбульникова, В.Героев, О.Елкина, Н.Бугаец.

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