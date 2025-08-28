Это спектакль-путешествие, в котором ты услышишь истории случайных (или нет?) попутчиков, раскроешь их тайны и слабости, а главное - узнаешь себя чуть лучше! В основе спектакля пьеса современного драматурга У. Михальцовой. Режиссёр Е.Фоменко. В ролях артисты Народного театра «Персонажи»: В.Мальчевская, К.Цыбульникова, В.Героев, О.Елкина, Н.Бугаец.