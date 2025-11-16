Это не просто вечер поэзии — это вечер, где можно смеяться и молчать, чувствовать, узнавать себя в строках и позволить себе быть живым. Настасья Чеботарь — финалистка шоу «Битва за время», поэтесса с искренним взглядом и точной интонацией. Её жанр — Stih-up: стихи с характером, на стыке стендапа и откровенности. Про уязвимость, внутреннюю опору и то, как оставаться чувствующим, несмотря ни на что. Хочется лёгкости? — она будет. Нужно пробраться к себе? — получится. Любишь живое слово? — это вечер для тебя. Вечер, чтобы почувствовать. Может, и тебе захочется всплыть наверх.