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Коста Лакоста

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Коста Лакоста в поп-жанре чувствует себя наиболее органично, цепляет винтажным звучанием, совмещает в себе панк, рэп-речитативы и поп 80-х и 90-х. Он переосмысляет традиции мэтров прошлого и создаёт собственное сложное романтическое звучание. Самобытность и особый стиль композиций «Алые водопады», «Раздевайся», «Сойти с ума» не раз отмечались как критиками, так и многочисленными поклонниками. Внутренняя противоречивость, яркость образов и ретро-атмосфера треков — всё то, что отличает Лакосту и заставляет слушателей вновь и вновь приходить на его концерты.

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