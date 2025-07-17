Коста Лакоста в поп-жанре чувствует себя наиболее органично, цепляет винтажным звучанием, совмещает в себе панк, рэп-речитативы и поп 80-х и 90-х. Он переосмысляет традиции мэтров прошлого и создаёт собственное сложное романтическое звучание. Самобытность и особый стиль композиций «Алые водопады», «Раздевайся», «Сойти с ума» не раз отмечались как критиками, так и многочисленными поклонниками. Внутренняя противоречивость, яркость образов и ретро-атмосфера треков — всё то, что отличает Лакосту и заставляет слушателей вновь и вновь приходить на его концерты.