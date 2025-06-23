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Концерт студии Заремы Червонной

Точка Неба, Карасунская 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт, где люди из разных профессий и статусов, с разным жизненным опытом могут говорить на одном языке - языке музыки. В этот раз организаторы готовы делиться своими историями и песнями с тобой, дорогой зритель. Что объединяет: -учителя - психолога -фармацевта -финансиста -организатора -бизнесвумен -логиста -риелтора -видеографа -смм специалиста -журналиста - хоумменеджера? - желание развиваться, узнавать себя через музыку, голос, любимые песни, желание быть частью музыкального комьюнити и конечно, уютный кабинет Заремы Червонной Это будет душевный вечер под аккомпанемент пианино и саксофона, на открытой веранде с видом на Кубань и закат под любимые песни Если ты долго откладываешь свои мечты, они тебе кажутся не важными или не понимаешь как реализация этих мечт могут помочь тебе расти в жизни - приходи послушать истории людей о том, как песни и любимое занятие повлияли на их жизнь. И возможно, этот вечер станет для тебя важной точкой для твоего путешествия к себе.

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