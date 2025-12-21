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Концерт-сон с Мишей Брауном

Краснодар, ул. Красноармейская, д. 45

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Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт-сон — уникальный формат, который может стать для тебя тем самым ресурсом, который так необходим в нашем шумном мире. В этот вечер для тебя выступит Миша Браун — музыкант с академическим образованием консерватории, композитор, мультиинструменталист, педагог, музыкальный продюсер, резидент джазового клуба в Москве, автор многочисленных современных музыкальных проектов. В данный момент педагог и саунд-дизайнер. На концерте полная свобода действий: ты можешь спать, медитировать, наслаждаться музыкой и окружающим пространством, погружаясь в глубины своего подсознания. Начинается и заканчивается концерт постепенно, для мягкого погружения и постепенного возвращения в реальность. 19:00 — сбор гостей 20:00 — начало концерта: в это время организаторы закроют двери в пространстве на ключ, чтобы никто не потревожил во время процесса.

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