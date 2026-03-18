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Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel

Краснодарская филармония имени Г. Ф. Пономаренко, улица Гоголя, 65

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 5500₽
Возраст 12+
Кино
Концерты

Про событие

Вечер, когда шедевры кино оживают в симфоническом звучании. Музыка, которая когда-то заставляла сердце биться быстрее в кинотеатре, зазвучит вживую мощно, глубоко и по-настоящему. Ты узнаешь мелодии из культовых фильмов и сериалов: Гарри Поттер, Властелин колец, Интерстеллар, Игра престолов, Пираты Карибского моря, Мстители, Звёздные войны, Титаник, Амели, Аладдин, Холодное сердце, Бонд 007, Гладиатор и других. А ещё темы, которые возвращают в ностальгию: Дикий ангел, Бумер, Бандитский Петербург, Кукушка, Вечно молодой. 2000 свечей Живой симфонический оркестр Визуальное сопровождение Мурашки начинаются с первой ноты.

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