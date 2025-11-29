Gor Giloff — музыкальное событие, которого ты ждал! Что тебя ждёт на этом концерте? Замечательные хиты и авторские треки, которые придутся по вкусу всем любителям музыки! Увлекательные интерактивы с залом и захватывающий розыгрыш призов! Памятные подарки, чтобы увезти с собой частичку этого чудесного вечера! Спеши, количество мест ограничено!