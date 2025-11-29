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Концерт Gor Giloff

Гастропаб Эльбарто, ул. Северная, 223

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Gor Giloff — музыкальное событие, которого ты ждал! Что тебя ждёт на этом концерте? Замечательные хиты и авторские треки, которые придутся по вкусу всем любителям музыки! Увлекательные интерактивы с залом и захватывающий розыгрыш призов! Памятные подарки, чтобы увезти с собой частичку этого чудесного вечера! Спеши, количество мест ограничено!

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