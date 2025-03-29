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Концерт Елены Мининой и группы «Джоконда»

улица Чапаева, 94

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от 1500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Впервые в Краснодаре состоится концерт российской рок-принцессы Елены Мининой и группы «Джоконда»! Команда представит свой новый альбом «Последний закон», завоевавший внимание широкой публики, СМИ и высокую оценку коллег-музыкантов. Также команда сыграет лучшие песни с прошлых пластинок, новые синглы и фан-блок «Minina in Rock», куда войдут каверы на мировые рок и метал хиты в авторских версиях Джоконды. Это любимые миллионами слушателей песни Nightwish, Evanescence, Within Temptation, Queen, Rolling Stones и многих других коллективов, яркое и безупречное исполнение которых уже стало визитной карточкой Елены.

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