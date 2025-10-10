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Контакт

Дворец искусств «Премьера», улица Стасова, 175

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1800₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Глубокое художественное произведение, которое исследует красоту и противоречивость внутреннего мира человека. По словам художественного руководителя театра Анны Агеевой, «Контакт» по праву может называться исповедью — подготовка к нему потребовала от каждого участника процесса предельной внутренней честности. Поэтому по-настоящему интересен спектакль будет для того, кто ищет честности с самим собой. Ведь помимо необычной сценографии, эффектного света и невероятной пластики танцовщиков, «Контакт» — это путешествие во внутренний мир творческого человека, где эмоции часто спорят с разумом; это метафора жизненного пути, со взлетами, падениями, откровениями и заблуждениями.

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