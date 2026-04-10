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Коля Маню

Дирижер, улица Гоголя, 6

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Завершение:

от 1900₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Признанный мастер отечественного раггамаффина, любимчик реггей-публики и просто невероятно талантливый и харизматичный артист, завоевавший тысячи сердец. Реггей, дэнсхолл, афробит, хип-хоп, огненные танцы и искрометные шутки — всё за один вечер. Музыка Коли Маню — чистый позитив, под который ноги сами идут в пляс. Его тексты — простые слова с глубоким смыслом, проникающие в самое сердце. Концерт, где энергетика артиста заряжает каждого на месяцы вперед.

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