Признанный мастер отечественного раггамаффина, любимчик реггей-публики и просто невероятно талантливый и харизматичный артист, завоевавший тысячи сердец. Реггей, дэнсхолл, афробит, хип-хоп, огненные танцы и искрометные шутки — всё за один вечер. Музыка Коли Маню — чистый позитив, под который ноги сами идут в пляс. Его тексты — простые слова с глубоким смыслом, проникающие в самое сердце. Концерт, где энергетика артиста заряжает каждого на месяцы вперед.