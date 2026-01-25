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Про событие
Возвращаемся к чтению вместе! Приходи в книжный клуб, где организаторы раз в месяц собираются за вкусным воскресным завтраком, чтобы обсудить заранее выбранную книгу. Прочтёшь 12 интересных книг за год, найдёшь единомышленников и получишь настоящее удовольствие от живого общения. Первая книга для обсуждения — «Мартин Иден» Джека Лондона. Завтрак уже ждёт тебя!
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