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Книжный клуб

Ресторан Гоголь, ул. Гоголя 49

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2500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Возвращаемся к чтению вместе! Приходи в книжный клуб, где организаторы раз в месяц собираются за вкусным воскресным завтраком, чтобы обсудить заранее выбранную книгу. Прочтёшь 12 интересных книг за год, найдёшь единомышленников и получишь настоящее удовольствие от живого общения. Первая книга для обсуждения — «Мартин Иден» Джека Лондона. Завтрак уже ждёт тебя!

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