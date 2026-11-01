Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что её решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями. Помимо всего прочего, ей предстоит принять ещё одно важное решение: жизнь или смерть, ведь окончание средней школы уже не за горами. Стоимость: любимый напиток