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Киновечер «Сумерки. Сага. Затмение»

Зацепи кофе, улица 70-летия Октября, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что её решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями. Помимо всего прочего, ей предстоит принять ещё одно важное решение: жизнь или смерть, ведь окончание средней школы уже не за горами. Стоимость: любимый напиток

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