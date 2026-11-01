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Киновечер «Сумерки. Сага. Новолуние»

Зацепи кофе, улица 70-летия Октября, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры... Стоимость: любимый напиток

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