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Кима. Первый осенний

Чайная Атмасфера, Октябрьская 63

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

В этот вечер привычные песни зазвучат иначе — мягче, прозрачнее, ближе к сердцу. В камерном пространстве чайной звук станет теплее, слова — весомее, а сама встреча — напоминанием о том, что музыка живет там, где её слушают с вниманием и душой.

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