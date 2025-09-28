В этот вечер привычные песни зазвучат иначе — мягче, прозрачнее, ближе к сердцу. В камерном пространстве чайной звук станет теплее, слова — весомее, а сама встреча — напоминанием о том, что музыка живет там, где её слушают с вниманием и душой.