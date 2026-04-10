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Kedr Livanskiy

Метро, Красная улица, 72/1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Перенос на 23 мая Kedr Livanskiy (она же Яна Кедрина) — одна из главных героинь российского андеграунда, известная как внутри, так и широко за его пределами. Впитавшая в себя неподсредственность поп-музыки 1990-х, влияния британской рейв-электроники и искренность фольклора, Яна придумала собственный песенный язык. В программе грядущего концерта — искренние танцы под старые хиты, отложенная премьера недавнего альбома и первые признаки весенней оттепели.

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