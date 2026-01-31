Беспринципные мэшаперы, цель которых заставить танцпол разорваться в экстазе! Ты узнаешь, как можно объединить вместе Кадышеву и Eminem, Максим и Bring me the Horizon, а также разогнаться от Агутина до Limp Bizkit за несколько ударов сердца. Да что там, их бомбический «Буратино» в стиле Rammstein заставлял Сергея Жукова метать козы, а Клаву Коку переезжать в Краснодарский край.