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Беспринципные мэшаперы, цель которых заставить танцпол разорваться в экстазе! Ты узнаешь, как можно объединить вместе Кадышеву и Eminem, Максим и Bring me the Horizon, а также разогнаться от Агутина до Limp Bizkit за несколько ударов сердца. Да что там, их бомбический «Буратино» в стиле Rammstein заставлял Сергея Жукова метать козы, а Клаву Коку переезжать в Краснодарский край.
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