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Кавер-группа «Бомбей» с оркестром

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Беспринципные мэшаперы, цель которых заставить танцпол разорваться в экстазе! Ты узнаешь, как можно объединить вместе Кадышеву и Eminem, Максим и Bring me the Horizon, а также разогнаться от Агутина до Limp Bizkit за несколько ударов сердца. Да что там, их бомбический «Буратино» в стиле Rammstein заставлял Сергея Жукова метать козы, а Клаву Коку переезжать в Краснодарский край.

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