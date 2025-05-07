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Джем-концерт Валькирии и ее друзей

Air Веранда, Краснодар, Красных партизан, 8

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Почти Квартирник, приуроченный ко дню рождения организатора. Событие будет включать выступления с песнями, которые будут исполнены в легких и неожиданных версиях. Гости вечера смогут наслаждаться атмосферой музыки и душевных разговоров, а также будут пригашены спеть и поучаствовать в развлечениях.

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