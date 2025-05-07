Почти Квартирник, приуроченный ко дню рождения организатора. Событие будет включать выступления с песнями, которые будут исполнены в легких и неожиданных версиях. Гости вечера смогут наслаждаться атмосферой музыки и душевных разговоров, а также будут пригашены спеть и поучаствовать в развлечениях.