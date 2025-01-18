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Jardano Bruno

улица Мира, 28

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от 650₽ до 1050₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Вокально-инструментальной музыкальной рок группы имени JARDANO BRUNO Двери 19-00. Начало 20-30. Представит хиты со всех альбомов Alternative rock, Rapcore, Nu Metal. Группа представляет собой калейдоскоп язвительной сатиры, запойной ненависти ко всему живому и освежающей могильной прохлады рок-н-ролла. Девизом группы является цитата Венедикта Ерофеева: «Нельзя доверять мнению человека, который ещё не успел похмелиться».

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