Музыкальный исполнитель, лайкер, тиктокер, ютубер, твич-стример, в будущем актер. Совсем скоро вы сможете увидеть Ивана в живую, пообщаться с артистом и стать частью большого шоу! 24 Октября в Краснодаре тебя ждёт насыщенная программа, живое общение, мощная энергетика и, конечно же, фирменный стиль Вани, который покорил миллионы сердец по всей стране!