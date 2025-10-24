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Иван Золо

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 490₽ до 3190₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальный исполнитель, лайкер, тиктокер, ютубер, твич-стример, в будущем актер. Совсем скоро вы сможете увидеть Ивана в живую, пообщаться с артистом и стать частью большого шоу! 24 Октября в Краснодаре тебя ждёт насыщенная программа, живое общение, мощная энергетика и, конечно же, фирменный стиль Вани, который покорил миллионы сердец по всей стране!

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