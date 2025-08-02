Его творчество объединяет альтернативный поп и электронные элементы, а харизма и сильный вокал делают каждое выступление по-настоящему живым. Иван Курочкин исполнит сольные хиты, но и легендарные песни группы «Электрофорез», по которой он был знаком широкой аудитории. Программа включает уже полюбившиеся синглы и эксклюзивные премьеры, которые выйдут до концерта.