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Иван Курочкин

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Его творчество объединяет альтернативный поп и электронные элементы, а харизма и сильный вокал делают каждое выступление по-настоящему живым. Иван Курочкин исполнит сольные хиты, но и легендарные песни группы «Электрофорез», по которой он был знаком широкой аудитории. Программа включает уже полюбившиеся синглы и эксклюзивные премьеры, которые выйдут до концерта.

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