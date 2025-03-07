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Insomnia: Sweet Girls

улица Захарова, 7/1

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от 0₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, где главными героинями станут прекрасные мадемуазели. Это ночь, когда они покажут, как должно звучать настоящее техно: мощно, страстно и без компромиссов. В лайн-апе — исключительно талантливые диджеи-девушки, каждая из которых представит свой уникальный стиль. Тебя ждут невероятный грув, гипнотические ритмы и мощная бочка, от которой содрогнется танцпол. Готовься танцевать до самого утра. Площадка будет украшена так, чтобы музыка и визуальные эффекты слились воедино, создавая неповторимую атмосферу, которую невозможно забыть. Line-up: DARK DILLER MARKA MEDIKA NATASHA SOVA SOSCHLA BANI До 00:00 всем Welcome drink FC/18+: Берите с собой документы удостоверяющие личность!

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