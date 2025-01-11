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Insomnia | Lena Popova

Фабрика, улица Захарова, 7/1

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от 700₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

LENA POPOVA, легенда российской электронной сцены, подарит тебе эксклюзивный виниловый сет. Из Москвы несутся DJ ??? (никто не знает его имени) и RATIBOR KUKAREKOV с убойной музыкальной селекцией, которая просто взорвет танцпол. Резиденты добавят ту самую пикантную изюминку, без которой ночь была бы неполной, а выпускники DENIS NEWSET дебютируют, чтобы поразить тебя до глубины души. Готовься к незабываемому рейву, где музыка и энергия сольются воедино! До встречи на бессоннице, друг! Line-up: - LENA POPOVA (винил) - DJ ??? (Москва) - RATIBOR KUKAREKOV (Москва) - KALUGIN - KITEGNOM (винил) - KONSPEKT - ZWEZDKINA FC/18+: Возьми с собой документ, удостоверяющий личность

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