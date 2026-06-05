импровизационное шоу Умида Хайитова, завоевавшее сердца онлайн и офлайн зрителей. Уникальный формат представляет собой комедийное представление, основанное на мгновенной импровизации, общении с залом и остроумных шутках о актуальных событиях. Каждое выступление неповторимо и рождается здесь и сейчас вместе со зрителями, гарантируя бурю эмоций и искренний смех.