ИмпровУзбек. Умид Хаитов
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
импровизационное шоу Умида Хайитова, завоевавшее сердца онлайн и офлайн зрителей. Уникальный формат представляет собой комедийное представление, основанное на мгновенной импровизации, общении с залом и остроумных шутках о актуальных событиях. Каждое выступление неповторимо и рождается здесь и сейчас вместе со зрителями, гарантируя бурю эмоций и искренний смех.
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