Первый сольный тур по России в преддверии выхода дебютного альбома «#SKiNHEAD» — ожидаемого релиза, который уже наделал шума в сети задолго до официального релиза. Альбом #SKiNHEAD обещает перегруженный, мрачный звук на стыке джерка, джампстайла и уличного трэпа. В треках HUZZY — всё: от яда в адрес индустрии и артистов до откровений о разбитых чувствах и эмо-девушках, с которыми невозможно и больно. HUZZY B ностальгирует по эстетике начала 2010-х — это чувствуется во всём: от названий треков до визуала и вайба. Его сниппеты и клипы отсылают к эпохе лейблов вроде Black Star, но с грязным андерграунд-звучанием из США. #SKiNHEAD TOUR — это не просто концерты. Это крик поколения, выросшего на рваном вайбе интернета, сжёгшего свои чувства под битами 808, но всё ещё верящего в искренность через звук.