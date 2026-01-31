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Heronwater

Кроп Arena Краснодар, ул. Путевая, 5/1

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от 1500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Heronwater — рэпер и саунд-продюсер в одном флаконе. Исполнитель работает в жанре джерси-клаб, совмещая клубную электронную музыку, хаус, хип-хоп и юмор. Творческий путь артиста начался в 2017 году. За короткий промежуток времени ему удалось не только состояться на сольном поприще и войти в состав лейбла Melon Music, но также заколлабиться с такими ведущими звездами молодой отечественной сцены, как Bushido Zho, Mayot, OG Buda, Soda Luv и другими.

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