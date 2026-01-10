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Гурам Амарян «Базар»

Баскет-холл, Пригородная улица, 24

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Завершение:

от 2500₽ до 10000₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Новый сольный концерт Гурама Амаряна — это стендап про жизнь, отношения, семью и знакомые каждому ситуации. В программе новые шутки, точные наблюдения, колкий юмор и самоирония. Гурам говорит о браке, разнице взглядов, ожиданиях, бытовых конфликтах и абсурде повседневной жизни в своём фирменном энергичном стиле. «Базар» — это живой стендап, в котором смешно, узнаваемо и местами неожиданно. Без наставлений, но с мыслями, которые остаются после концерта.

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