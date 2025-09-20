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Гости Гаррисона

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

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от 2000₽ до 3600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт 1,5 часа лампового и уникального драйва, сплетённого из уже полюбившихся хитов и треков из нового альбома «Бешеные псы» Со сцены обязательно прогремят «Васильки», «Делай что хочется», «Цунами», «Там где мой дом» и множество других треков.

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