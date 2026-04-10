ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

GorillaGun

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Дикий стиль из тёмных подворотен Северного Кавказа от Безумных горилл с пистолетами в рамках сольных столичных концертов, посвящённых новому альбому. 6 лет внутреннего бунта, выраженного в искренних текстах и ностальгическом звучании. Между поколениями и вне стилей. Мрачные, мощные и агрессивные для перосмыслевших свою юность и пылающих социо-культурным протестом в своих сердцах. Прямиком из топовых плейлистов стриммингов и радиостанций на концертные площадки. Специальный гость — Nabath

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста