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GONE.Fludd

Кроп Арена Воздух, ул. Путевая, 5/1

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от 3200₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт GONE.Fludd под открытым небом в рамках тура 4ever Summer. Российский музыкант, ставший в свое время настоящим рэп-открытием. Нехарактерная для русского хип-хопа тематика песен и нестандартный, с уклоном во фрик-стилистику внешний вид исполнителя вызвали у публики живейший интерес. Рэпер завоевал почетное место в индустрии, регулярно дает концерты, имеет множество планов на будущее и не собирается останавливаться на достигнутом.

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