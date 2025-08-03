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Концерт GONE.Fludd под открытым небом в рамках тура 4ever Summer. Российский музыкант, ставший в свое время настоящим рэп-открытием. Нехарактерная для русского хип-хопа тематика песен и нестандартный, с уклоном во фрик-стилистику внешний вид исполнителя вызвали у публики живейший интерес. Рэпер завоевал почетное место в индустрии, регулярно дает концерты, имеет множество планов на будущее и не собирается останавливаться на достигнутом.
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