Концерт GONE.Fludd под открытым небом в рамках тура 4ever Summer. Российский музыкант, ставший в свое время настоящим рэп-открытием. Нехарактерная для русского хип-хопа тематика песен и нестандартный, с уклоном во фрик-стилистику внешний вид исполнителя вызвали у публики живейший интерес. Рэпер завоевал почетное место в индустрии, регулярно дает концерты, имеет множество планов на будущее и не собирается останавливаться на достигнутом.