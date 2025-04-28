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В рамках тура Краснодар впервые посетят сразу две мощнейшие бригады: General Fibrosis (slamming brutal death, Санкт-Петербург) и Decomposition of entrails (slamming brutal death, Кыштым). Специальные гости вечера, также впервые в Кубанской столице - Bloodchurness (slamming brutal death, Ростов-на-Дону). Концерт пройдёт при поддержке Disaver (groove death metal, Краснодар).
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