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Где Фантом?

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

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Завершение:

от 1200₽ до 2100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Пост-панк с сотнями миллионов прослушиваний, одни из самых видных представителей отечественной инди-сцены. После выпуска альбома «Городские будни» и успешного тура по Китаю «Где Фантом?» собрали ворох восторженных рецензий и битком забитые клубы. Впереди у группы активное фестивальное лето и запись нового материала. Какие именно новинки стоит ожидать от уфимской формации — пока секрет.

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