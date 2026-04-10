Пост-панк с сотнями миллионов прослушиваний, одни из самых видных представителей отечественной инди-сцены. После выпуска альбома «Городские будни» и успешного тура по Китаю «Где Фантом?» собрали ворох восторженных рецензий и битком забитые клубы. Впереди у группы активное фестивальное лето и запись нового материала. Какие именно новинки стоит ожидать от уфимской формации — пока секрет.