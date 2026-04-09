Юля Гаврилина — инфлюенсер, певица, телеведущая и актриса. Юля является одной из самых известных русскоязычных инфлюенсеров с общей аудиторией более 27 миллионов человек. Уже этой весной ты получишь возможность услышать вживую любимые хиты «Drama Queen», «Power», «Хи Хи Ха Ха», а также новые яркие треки, такие как «Голод», «Импульс», «Спорткар» и другие.