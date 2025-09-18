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Гастроквартирник по-итальянски

Кулинарная студия «Вилка»
улица Кубанская Набережная, 42

Начало:

Завершение:

8800₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Живой вокал под гитару от Сергея Лебедева. На квартирнике будут безлимитные напитки (вино, игристое и безалкогольные), вкуснейшие закуски, а также мастер-класс по готовке. Совместно с шеф-поваром приготовишь: — Ризотто с креветками и соусом песто — Десерт от шеф-повара Антона Семенда: — Классическую панна-котту с ягодами DC: Италия 70-х

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