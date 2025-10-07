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Фро

Краснодарский театр драмы им. Горького
Красноармейская улица, 110

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пока возводятся города и строятся железные дороги, пока человек нового времени одержим прогрессом и видимым глазу трудом, жизнь кипит не зря. А как же труд не ума, но сердца? Проводив горячо любимого мужа Федора на службу на Дальний Восток, юная Ефросинья, не сходя с перрона, начинает горевать: вдруг на расстоянии любовь их рассеется? Фро пытается закопать тревогу поглубже, орудуя лопатой у железнодорожных путей. Старается развеять тоску, отплясывая в клубе после смены. Отпускает на волю свою нетерпеливость и подглядывает в каждое письмо, устраиваясь почтальоном. Но весточки от мужа всё нет. «Умираю! » — телеграммирует Фро свой крик Федору и ждёт..

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