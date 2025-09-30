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Фрида Кало «Диего — я сама»

Красная улица, 64

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Кулуарная История в новых старинных интерьерах. Иммерсивный спектакль, где пластика будет царить над всем происходящим. Кулуарная История в новых старинных интерьерах. Иммерсивный спектакль, где пластика будет царить над всем происходящим. Яркая личность не сломленной художницы, которая покорила и покоряет сердца, даже после своей смерти. Но своё она оставила точно для него одного. «Диего — начало, Диего — мой ребенок, Диего — мой друг, Диего — художник, Диего — мой отец, Диего — мой возлюбленный, Диего — мой супруг, Диего — моя мать, Диего — я сама»

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