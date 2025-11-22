Только круг. Только ритм. Только танец. Никаких сцен, светошоу и форматов для галочки. Только чистый футворк, где каждый шаг имеет значение. Случайная жеребьёвка – все в одном круге. Баттлы на выбывание: «до последнего выжившего». Судьи – участники, не задействованные в раунде. Решает только движение. Атмосфера камерная, почти домашняя: Подушки вместо кресел. Минимум шума, максимум внимания к танцу. Уважение – обязательное условие. Это для тех, кто: – хочет отточить технику в реальных баттлах; – чувствует ритм глубже, чем слышит; – ценит культуру, а не просто движение.